CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, günübirlik çalıÅ?ma ziyareti için gittiÄ?i Rusyaa??nın Soçi kentinde, Rusya Devlet BaÅ?kanı Vladimir Putin ile Devlet BaÅ?kanlıÄ?ı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

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