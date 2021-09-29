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CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Rusya Devlet BaÅ?kanı Putin ile bir araya geldi

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CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Rusya Devlet BaÅ?kanı Putin ile bir araya geldi

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, günübirlik çalıÅ?ma ziyareti için gittiÄ?i Rusyaa??nın Soçi kentinde, Rusya Devlet BaÅ?kanı Vladimir Putin ile Devlet BaÅ?kanlıÄ?ı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, günübirlik çalıÅ?ma ziyareti için gittiÄ?i Rusyaa??nın Soçi kentinde, Rusya Devlet BaÅ?kanı Vladimir Putin ile Devlet BaÅ?kanlıÄ?ı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

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Haber: CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Rusya Devlet BaÅ?kanı Putin ile bir araya geldi - Haberler
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