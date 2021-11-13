CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Özbekistan CumhurbaÅ?kanı Mirziyoyev ile görüÅ?tü

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, Demokrasi ve Özgürlükler Adasıa??nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında Özbekistan CumhurbaÅ?kanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

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