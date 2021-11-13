CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Özbekistan CumhurbaÅ?kanı Mirziyoyev ile görüÅ?tü
CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, Demokrasi ve Özgürlükler Adasıa??nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında Özbekistan CumhurbaÅ?kanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, Demokrasi ve Özgürlükler Adasıa??nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında Özbekistan CumhurbaÅ?kanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
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