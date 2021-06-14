Cumhurbaå?Kanı Erdoä?An, Birleå?İk Krallık Baå?Bakanı Johnsonâ??La ile Bir Araya Geldi

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduÄ?u Brüksela??deki ikili temasları kapsamında BirleÅ?ik Krallık BaÅ?bakanı Boris Johnson ile görüÅ?tü.GörüÅ?mede, DıÅ?iÅ?leri Bakanı Mevlüt ÇavuÅ?oÄ?lu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.