Cumhurbaå?Kanı Erdoä?An, Birleå?İk Krallık Baå?Bakanı Johnsonâ??La ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaå?Kanı Erdoä?An, Birleå?İk Krallık Baå?Bakanı Johnsonâ??La ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaå?Kanı Erdoä?An, Birleå?İk Krallık Baå?Bakanı Johnsonâ??La ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduÄ?u Brüksela??deki ikili temasları kapsamında BirleÅ?ik Krallık BaÅ?bakanı Boris Johnson ile görüÅ?tü.GörüÅ?mede, DıÅ?iÅ?leri Bakanı Mevlüt ÇavuÅ?oÄ?lu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduÄ?u Brüksela??deki ikili temasları kapsamında BirleÅ?ik Krallık BaÅ?bakanı Boris Johnson ile görüÅ?tü.

GörüÅ?mede, DıÅ?iÅ?leri Bakanı Mevlüt ÇavuÅ?oÄ?lu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaå?Kanı Erdoä?An, Birleå?İk Krallık Baå?Bakanı Johnsonâ??La ile Bir Araya Geldi - Haberler
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