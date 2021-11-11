Yöneylem Araştırma Şirketi'nin 27 ilde 2 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. Son aseçim anketi sonuçlarına göre Cumhur İttifakının oyu kaç? Millet İttifakının oyu kaç? Ak Parti'nin oyu kaç? CHP'nin oyu kaç? MHP'nin oyu kaç? İyi Parti'nin oyu kaç? HDP'nin oyu kaç? Saadet Partisi'nin oyu kaç? sonuçları sizler için derledik.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU KAÇ?

Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oyu yüzde 43.4, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38.2 olarak belirlendi.

MİLLET İTİFAKININ OYU KAÇ?

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oyu yüzde 43.4 çıktı.

SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OYU KAÇ?

Yöneylem Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. "Türkiye siyaset paneli" adlı araştırmadan çıkan sonuca göre; Ak Parti oy kaybediyor, CHP'ye olan destek ise artıyor.

Araştırmaya katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar ve "oy kullanmayacağım" diyenler dağıtıldığında seçmenlerin tercihleri şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 31.8

CHP: Yüzde 30.3

İyi Parti : Yüzde 13.1

HDP: Yüzde 10.6

MHP: Yüzde 6.4

DEVA Partisi: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 0.8

Gelecek Partisi: Yüzde 0.7

TİP: Yüzde 0.7

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