Cumhur İttifakının Marmaris Adayı Yazıcı, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yazıcı, yerel seçim ziyaretleri kapsamında Hisarönü Mahallesi'ni ziyaret etti. Değirmenyanı mevkisindeki tekne atölyesi, keresteci, ahşap oymacısı, tenteci gibi meslek gruplarındaki esnafa uğrayan Yazıcı, bazı vatandaşlardan gelen talep üzerine ev yerleri ve yollarıyla ilgili sorunları dinledi.

Mahallenin pazaryerinde toplanan kalabalık tarafından ilgiyle karşılanan Yazıcı, seçim tırında toplantı gerçekleştirdi.

Yazıcı, ziyaretlerinde mahallelerin sıkıntılarını ve taleplerini de yerinde dinlemenin projelerine yön vermesinde de faydalı olduğunu, yaşadığı yere hizmet etmekten başka bir dileği olmadığını kaydetti.

Hisarönü muhtarlık binası önünde sevgi gösterisinde bulunulan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bütün köylerimizin ortak sorunu dere ıslahı. Ama en önemlisi 1/5000 ve 1/1000'lik planların yapılması. Başkanlık yarışına girdikten sonra gördüklerim çok üzdü. Yolların hali içler acısı, çamurdan geçilmiyor. Bakın bu planların yapılması konusunda tek yetkili sadece belediyelerdir. Yasa belediyelere vermiştir, bu planların yapılmasını. Bu güne kadar bunlar yapılmamış, ertelenmiş, 'bakanlıktan olmuyor' denmiş. Öyle bir şey yok. Bu iş belediyenin işi. Başkanlığımıza başlar başlamaz bu planlama çalışmalarını acilen başlatacağız."

Ziyaretlerinde Yazıcı'ya meclis üye adaylarının yanı sıra AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Kemal Kalemci de eşlik etti.

Değirmenyanı ve Hisarönü ziyaretleri sonrasında Yazıcı, meclis üyeleri adaylarıyla bir araya gelerek seçimle ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: AA