Cumhur ittifakının en güzel örneği Bursa'da yaşanıyor

Cumhur İttifakının en güzel örneklerinden birisi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başarılı bir şekilde devam ediyor.

2019 Yerel seçimlerinde Yenişehir'de Cumhur ittifakının ortak adayı olarak MHP'den belediye başkanı seçilen Davut Aydın, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ile birlikte koordineli bir şekilde ilçeye hizmet etmek için çalışıyor. İlçe halkından gelen talep ve istekleri masaya yatıran Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP ilçe Başkanı Arif Eren ilçenin eksikliklerinin tamamlanması için yoğun çaba harcıyor.

Başkanlar, "Cumhur ittifakımızın çatısı altında ilçemize hizmet etme şerefine ulaştığımız için çok mutluyuz. Hep birlikte 61 kırsal ve 10 mahallemize hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize ve Genel Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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