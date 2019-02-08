Cumhur İttifakından Tekir ve Elbiz Caddesi Esnafına Ziyaret

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, Develi Ülkü Ocağı Başkanı Murat Doğu ve ilçe yönetimi ile birlikte esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Tekir Caddesi ve Elbiz Caddesi esnafını ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. Esnaflara cumhur ittifakının önemini anlatan Cabbar Başkan "Hamdolsun ki her gittiğimiz yerde bu birlik ve beraberliğimize olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah bu ruhla Develimize hizmetlerimiz var gücümüzle devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA