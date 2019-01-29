Cumhur İttifakına Zarar Verenler Asla Bizim Dava Arkadaşlarımız Olamaz"

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, geçmişte AK Parti ve MHP'de görev alıp Cumhur İttifakının zarar göreceği eylem ve davranışlarda bulunanların "dava arkadaşları olamayacağını" söyledi.

Turgutlu'da Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin'i ziyaret eden Bilen, burada yaptığı açıklamada, siyasi partilerin birbirlerinin rakibi olduklarını, hasımları ve düşman olmadıklarını ancak bu şuurda olmayan siyasetçilerin de bulunduğunu belirtti.

Devletin bekasını, milletin istikrar ve huzurunu hedef alanların seçim dönemlerini kolladığını savunan Bilen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak adına illegal örgütlerle bir araya gelenler, sırf Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı nedeniyle devletin bekasına, milletin istikrarına, devletin huzuruna kastetmeyi kendilerini bir gelenek, bir adet haline dönüştürmüş olanlar bu tür seçimleri fırsat biliyorlar." dedi.

Cumhur İttifakı

Geçmişte AK Parti'de görev ve sorumluluk alan bazı kişilerin hırslarının esiri olduğunu, duygularına hakim olamayarak piyasaya çıktığını ifade eden Bilen, şunları söyledi:

"Geçmişte bizimle birlikte olmuş, birlikte hareket etmiş, görev ve sorumluluk almış arkadaşlarımızın, hırslarının esiri olduğunu, duygularına hakim olamayarak piyasaya çıktığı, hırslarını tatmin etmek adına bir takım yanlış yollara tevessül ettiğini maalesef görüyoruz. Milletimiz bunlara karşı geçmişte olduğu gibi gereken cevabı verir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'trenden inenlere bir daha hiç işimiz olmadı, olmaz.' Geçmişte he iki partide de görev almış arkadaşlarımızın Cumhur İttifakının zarar göreceği eylem ve davranışlardan mutlak suretle uzak durması gerekmektedir. Bu hareketleri yapanlar, Cumhur İttifakına zarar verenler asla bizim dava arkadaşlarımız olamazlar. Bu arkadaşlarımız bu tavırlara girerlerse, meselesinin idrakinde olmadıklarının işareti ve delili olur. Bunu cehaleten yapmışlarsa, bir şekilde bu cehaletleri zaman içinde düzeltilebilir. Fakat bunu bir ihanet şuuru ile yapıyorsa, bunun ne vatandaşlıkla, ne milliyetçilikle, nede hizmet aşkıyla izah edilebilir hiçbir tarafı kalmaz."

Ziyarette Bilen'e AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, belediye başkan yardımcıları, Şehir meclisi üyeleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA