"Cumhur İttifakı Sivas'ta rekor kıracak"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Her zaman olduğu gibi Sivas milli iradenin yanında yer alacaktır. Cumhur İttifakı Sivas'ın özlediği, beklediği bir siyasi atmosfer oluşturdu. İnşallah sandıklar cumhur ittifakına destek ile dolup taşacaktır. Sivas'ın rekor diyebileceğimiz bir desteği bu yapıya vereceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Gazetesi'ne 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Aydın, bu seçimin her ne kadar Türkiye için yeni bir sistemin başlangıcı olsa da Türkiye dışında da Türk Cumhuriyetleri için Ortadoğu için özellikle mazlum halklar için sonucu merakla beklenen bir seçim olduğunu belirtti.

Bu seçimin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler içinde bir örnek teşkil edeceğini vurgulayan Aydın, "Yani Türkiye için 2. Kurtuluş Savaşı anlamı taşıyor dersek abartmamış oluruz diye düşünüyorum. Bu bakımdan her yönüyle dünyanın ilgiyle takip edileceği ve sonucunun merakla bekleneceği bir seçime giriyoruz. İnşallah bu seçim neticesi hem ülkemiz için hem bu ülkede yaşayan 81 milyon için hem de dünyadaki mazlum ülkeler ve halklar için hayırlara vesile olur diye umut ve temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi taşeron örgütlerin uzun zamandır Türkiye'yi istikrarsızlaştırma faaliyetleri icra ettiğine dikkati çeken Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve cesur devlet adamlığı ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sorumlu ve sağlam duruşuyla bütün akınlar bertaraf edildi. 24 Haziran'da Türkiye bu kararlı duruşunu sandığa da yansıtacak ve küresel çetelerin bütün oyunlarını yerle yeksan edecektir. Millet kendi aklının ve vicdanının temsili olan Cumhur İttifakına sahip çıkacak ve bütün kötü senaryoları çöpe atacaktır. Böyle tarihi dönüm noktalarında millet her zaman üstüne düşeni yaptı, 24 Haziran'da da yapacağından zerre şüphe duymuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı Sivas'ta rekor kıracak"

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Sivas'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğine inandığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi Sivas milli iradenin yanında yer alacaktır. Cumhur ittifakı Sivas'ın özlediği, beklediği bir siyasi atmosfer oluşturdu. İnşallah sandıklar Cumhur İttifakı'na destek ile dolup taşacaktır. Sivas'ın rekor diyebileceğimiz bir desteği bu yapıya vereceğini düşünüyorum. Bundan en ufak bir şüphe duymuyorum. Çünkü Sivas insanı ülkesini bayrağını seven, gerçekten milli duruşun her zaman yanında olmuş bir şehir. Bugüne kadar zaten bunu ispatladı ama bugün AK Parti'yle birlikte MHP ve BBP de bu yapıya katılınca bunun zirve yapacağını, tavan yapacağını düşünüyorum.

Bütün seçimlerde olduğu gibi gerek belediye başkanı olarak sahsım gerekse AK Parti teşkilatı olarak adaylarımızla hep birlikte kalan süreyi gece ve gündüz demeden, en verimli kullanacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürüteceğiz. Sivas'ta alınabilecek maksimum destekle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı alnımız açık başımız dik olarak diyeceğiz ki 'Sivas sizin yanınızda.' Sayın Cumhurbaşkanımız, 'arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez' demişti. Evet arkanızda Sivas var, Türkiye'nin 2. Kurtuluş Savaşında da Sivas gereğini yapacaktır, yolunuz açık olsun Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz inşallah."