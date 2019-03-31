Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı

BALIKESİR - Balıkesir'de yerel seçimler sonrası yapılan kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı seçmenleri araç konvoyları oluşturup kutlamalara başladı.

Türkiye'de seçimin kıyasıya rekabetle sürdüğü Balıkesir'de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yücel Yılmaz'ın seçimleri kazandığını söyleyen partililer AK Parti İl başkanlığı önünde davul zurnalar eşliğinde Başkan Yılmaz'ın başkanlığını kutlamaya başladılar. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması sonucu Başkan Yücel Yılmaz'ı seçim galibi ilan eden AK Partili seçmenler araçları ile konvoy yaparak, AK Parti il binası önüne toplanmaya başladılar. Parti binası önünde toplanan partililer davul zurna eşliğinde kutlamalara başladığı görüldü. Parti binası önünde atlı binicilerin atları ile geçmesi vatandaşları coşturdu. Sonuçların kesinleşmesi sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek adayın meydan toplantısı yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA