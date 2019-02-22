Cumhur İttifakı Salihli'de Tam Kadro Sahaya İndi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Manisa'nın Salihli ilçesindeki Cumhur İttifakı omuz omuza sahaya indi. Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, AK Parti ve MHP'lilerle birlikte Beylikli ile Yeşilkavak Mahallesini ziyaret etti.

Beylikli ve Yeşilkavak Mahallesi'nde konuşan Başkan Kayda, "Salihli'ye 5 yıllık görev süremizde birçok büyük yatırım kazandırdık. Cumhur İttifakının birlikteliği sayesinde yeni projelerimiz ve büyük yatırımlarımız devam edecek. TOKİ sosyal konutları, Salihli OSB'de kurulan yeni fabrikalarla 10 bin kişiye iş imkanı vereceğiz. Salihli'ye 400 yataklı bölgenin en büyük Şehir Hastanesini kazandıracağız." dedi.

Yıllardır yapılamayan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Kayda, "Altyapı, üniversite, yeni iş alanlarının yaratılması adına organize sanayi bölgesi, prestij caddesi gibi yatırımlar ciddi yatırımlardı. Salihli'yi aldığımız noktadan, geldiğimiz bu noktadaki değişimi tüm herkes görüyor. Allah nasip ederse 31 Marttan sonra Salihli işsizliğinde önlendiği, birçok problemin bittiği bir şehir haline gelecek" şeklinde konuştu. Mahallelere yapılan tüm hizmetlerin yeni dönemde de devam edeceğini vurgulayan Başkan Kayda, dev yatırımlarla Salihli'nin geleceğine imza attıklarını sözlerine ekledi.

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda'nın Beylikli ve Yeşilkavak Mahalle ziyaretlerine AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fethi Söğüt, Ak Parti ve MHP Kadın Kolları ile partililer ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA