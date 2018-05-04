Cumhur İttifakı Protokolü (2)

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Protokolü'nde, "AK Parti ve MHP, Yenikapı'daki milli diriliş ruhu ile harekete geçmiş, devleti ve millet iradesini tahkim eden bir anayasa değişikliği neticesinde güçlü bir yönetim sistemi getirmiştir. Böylelikle Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu.

Yüksek Seçim Kuruluna sunulan Cumhur İttifakı Protokolü'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzası yer aldı.

Protokolde, ittifakın, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıktığı vurgulandı.

15 Temmuz'un Türkiye için her bakımdan dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olduğuna işaret edilen protokolde, 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da ortaya çıkan "milli mutabakat"ın, 16 Nisan 2017 halk oylamasında milletin iradesiyle kabul edilen hükümet sistemi değişikliğiyle perçinlenerek "milli şuura" dönüştüğü, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı ile de milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma ile somutlaştığı anlatıldı.

Protokolde, "Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesidir. AK Parti ve MHP, Yenikapı'daki milli diriliş ruhu ile harekete geçmiş, devleti ve millet iradesini tahkim eden bir anayasa değişikliği neticesinde güçlü bir yönetim sistemi getirmiştir. Böylelikle Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye için hayati önem taşıdığı vurgulanan protokolde, şunlar kaydedildi:

"24 Haziran seçimleri, bir taraftan Türkiye'yi hedef alan sistematik saldırılara karşı güçlü bir cevabın verileceği, diğer taraftan da ülkemizin ayağındaki prangaları söküp atarak, bu saldırıları kalıcı olarak bertaraf edecek ve Türkiye'yi parlak bir istikbale taşıyacak yeni hükümet sisteminin tam olarak yürürlüğe gireceği seçimlerdir. İnanıyoruz ki 24 Haziran'da milletimiz tercihini büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yola çıkmış, şeffaf, bağımsız, kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla kurulmuş Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır.

Cumhur İttifakı'nın yolu açık, Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır."

(Bitti)