Cumhur İttifakı'nın Protokolü Belli Oldu! Yerli ve Milli Vurgusu Yapıldı

Cumhur İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na sunacağı ittifak protokolünün detayları belli oldu. AK Parti ve MHP arasındaki protokol 2 sayfadan oluşuyor. Yerli ve milli vurgusu yapılıyor.

3 SAYFADAN 2 SAYFAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre, taslak metni 3 sayfa olan ittifak protokolü Erdoğan'ın onayı sonrası 2 sayfaya düşürüldü. Metinde 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.' ifadeleri yer alıyor.

BBP İLE İLGİLİ BİR CÜMLE PROTOKOLDE YER ALACAK

AK Parti listelerinden seçime giren BBP ittifakta yer almasa da BBP ile ilgili bir cümle Cumhur İttifakı'nın protokolünde yer alacak.

YERLİ VE MİLLİ VURGUSU YAPILACAK

Yerli ve milli vurgusunun yapılacağı protokolde, 2023 vurgusu ve 15 Temmuz sonrası yaşananlar da başlık olarak bulunacak. Cumhur İttifakı'na neden gerek duyulduğu ve bundan sonra yapılacaklar da protokolde yer alan diğer başlıklar olacak.



