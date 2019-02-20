Cumhur İttifakı'nın Mersin Adayından Kocamaz Açıklaması

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, adaylık başvurusunun geç yapılması sebebiyle İYİ Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz'a ilişkin, "Bu süreci ihmalden kaynaklı göstermek insanların aklı ve zekasıyla alay etmektir. Biz adaylık müracaatımızı 18 Şubat 2019 tarihinde yaparken yani son güne bırakmazken, neden Sayın Kocamaz son güne ve son dakikaya bırakmıştır?" ifadelerini kullandı.

Tuna, yazılı açıklamasında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve İYİ Parti'nin aynı görev için adayı olarak duyurulan Kocamaz'ın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için adaylık başvurusunun geç yapıldığını hatırlattı.

Kocamaz'ın, süreçten sonra kendisini hedef aldığını vurgulayan Tuna, "Sayın Burhanettin Kocamaz tarafından şahsıma yönelik karalama kampanyaları başlatılmıştır. Bir yandan gecikmeden kendi parti yönetimini 'İçimizden vurulduk' sözleri ile suçlarken diğer taraftan da gecikmeden şahsım sorumluymuş algısı oluşturma gayreti içine girmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuna, Kocamaz'ın kendisi hakkındaki iddialarına da değindiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Kocamaz gelişmelerin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde yaptığı açıklamada, şahsımın yaklaşık 2 ay önce bir salon toplantısında 'Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İyi Parti'den bile aday olamayacak' şeklinde bir söylemde bulunduğumu iddia etmektedir. Kocamaz'ın şahsı bir yana siyasi yaşantımda da asla bu gibi söylemlerde bulunmadım. Sayın Kocamaz, mensubu olmaktan gurur duyduğum partimizden istifa etmeden önce 'İyi Parti'den aday olur mu?' şeklinde yöneltilen sorulara bile 'Aday gösterilmediği için başka partiye gitmez. Göreceksiniz özellikle sizin dediğiniz gibi İyi Parti'den aday olmaz çünkü Kocamaz, cenazem üç hilalin altından çıkacaktır beyanında bulunan kişidir' dediğim doğrudur. Ama Sayın Kocamaz bu konudaki sözlerimi yanlış anlamış veya anlamak istediği gibi yorumlamış olacak ki bu tür bir söylemle bizi hedef göstermeye çalışmaktadır."

Kendi çalışmalarına yoğunlaşacaklarını aktaran Tuna, "Bu süreci ihmalden kaynaklı göstermek insanların aklı ve zekasıyla alay etmektir.

Biz adaylık müracaatımızı 18 Şubat 2019 tarihinde yaparken yani son güne bırakmazken, neden Sayın Kocamaz son güne ve son dakikaya bırakmıştır?

Biz bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da hiçbir söylentiye, hiçbir dedikoduya kulak asmadan, kentimizin geleceğine yapacağımız hizmetleri anlatarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tuna, açıklamasında, olayları kamuoyunun takdirine bıraktığını belirterek, tüm vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakının saat 17.00'den sonra verildiği gerekçesiyle kabul edilmediği ve İl Başkanının görevden alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA