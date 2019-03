AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye düşmanlarının, AK Parti ve MHP'nin beka mücadelesinde omuz omuza, yan yana, kardeşçe ortaya koyduğu birlik ve beraberlikten rahatsız olduklarını söyledi.

Özkan, Serinhisar Çarşı Meydanı'nda düzenlenen toplantıda, siyaset kurumunun, bu ülkenin ekonomik kaynaklarını, maddi ve manevi varlığını, insan kaynaklarını nasıl yöneteceğine karar verdiğini ve bunu uygulamaya geçirdiğini belirti.

Bu ülkenin ekonomik kaynaklarını ancak milletin kullanması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Faiz lobisine, silah baronlarına, petrol şirketlerine, çıkar odaklarına, terör odaklarına, Türkiye düşmanlarına yedirtmedik. Onun için ne yaptılar? Bize saldırdılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar, yine Dr. Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar. Bizim milletimizin birlik beraberlik ve kardeşliğini hedef aldılar. Dertleri ne? Dert, acaba bu ülkenin ekonomik kaynaklarını nasıl cebimize indiririz. Dert bu, kavga bu. Onun için biz bu kavgayı ilelebet sürdürmek zorundayız. Bu mücadele ecdadımızın bize bıraktığı mirastır. Bu kavgayı, milletimizin beka mücadelesini ilelebet sürdüreceğiz, sahip çıkacağız. FETÖ'sü, PKK'sı, Türkiye düşmanları, alacaklarını alamadıkları için bu aziz millete, al bayrağa, vatana, millete saldırıyor. Ama biz dedik ki b'u milletin ekonomik kaynaklarını sadece ve sadece bu aziz millet kullanır' dedik. Onun için topyekun saldırdılar."

Ne kadar Türkiye düşmanı varsa toplanıp yan yana omuz omuza bu millete kastettiklerini ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Ancak 15 Temmuz'da bu kutlu, aziz millet ne dedi? 'Ezanları dindiremezsiniz, bayrağımızı indiremezsiniz, vatanımızı bölemezsiniz, devletimizi yıkamazsınız' dedi. Allah sizden razı olsun. En büyük korkuları AK Parti'li ve MHP'li dava ve yol arkadaşlarımızın beka mücadelesinde omuz omuza, yan yana, kardeşçe ortaya koyduğu bu birlik ve beraberlikten rahatsız oluyorlar. Kim rahatsız oluyor? Türkiye düşmanları. Bu Cumhur İttifakı'nın içinde 82 milyon aziz milletimiz var. Serinhisar'daki CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de gönlü, kalbi burada, İYİ Parti'ye oy veren, gönül veren aziz hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin de kalbi burada atıyor. Onlar Türkiye düşmanları ile yan yana duran o zillet ittifakından memnun değil. Onlar kendi partilerinin içerisine düşmüş olduğu durumdan ziyadesiyle rahatsızlar.

Bir tarafta 28 Şubat'ı alkışlayan CHP, diğer tarafta sözde 28 Şubat'ın mağduru olduğunu söyleyen SP'nin aynı ittifakın içerisinde yer aldığını, bir tarafta sözde daha iyi milliyetçiyiz diyerek MHP'ye ihanet eden, ayrılan İYİ Parti, diğer tarafta kim var? İşte orası berbat. 'Sırtımızı Kandil'e dayıyoruz' diyen HDP. Hepsi tek bir ittifak içerisinde. Bunun adı millet olamaz. Bu ancak zillet ittifakı olur, zillet. Bunlar bu bir hafta boyunca çok kavga yapacaklar daha. Bremen mızıkacısı gibi, hiç birbirine benzemez. Bukalemun gibi. Ne kadar farklı unsur varsa toplamışlar bir araya getirmişler."

Bu milletin basiretinin, ferasetinin her şeyi gördüğünü vurgulayan Özkan, "Bu millet, her şeyin en güzelini hak ediyor. Milletimiz her şeyi görüyor. Onlara en güzel cevabı biz Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı vereceğiz. Beka mücadelemize sahip çıkacağız, Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye sadık dava ve yol arkadaşları olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA