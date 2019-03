Cumhur İttifakı'nın İçerisinde Gönül Vardır, Ülke Sevdası Vardır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı milletimizin arzusuyla sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yayıldı. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. 2053'ün, 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır." dedi.

Kurum, Konya'nın Akşehir ilçesinde partisince düzenlenen miting ve Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, ziyaret ettikleri şehirlerde vatandaşların coşku ve heyecanıyla karşılaştıklarını söyledi.

Konya'nın kalkınması, gelişmesi, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için büyük gayret gösterdiklerini belirten Kurum, "Konya'mız her anlamda büyüyor, her anlamda gelişiyor, şanına yakışır bir konuma her gün bir adım daha yaklaşıyor. Akşehir de bu büyümeden hak ettiği payı alıyor. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz vatandaşa hizmete hız kesmeden devam ediyor. Akşehir ilçemize son 5 yılda sadece Büyükşehir Belediyemiz tarafından 196 milyon lira yatırım yapıldı. Son 5 yılda su ve kanal hizmetlerine yaklaşık 140 milyon lira, prestij cadde ve mahalle yollarına yaklaşık 16 milyon lira yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Akşehir'de yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi veren Kurum, Rüştü Bey İşhanı restorasyonu, yeni otogar yapımı, yeraltı otoparkı ve kapalı pazar yeri yapımı konularında Bakanlık olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Kurum, vatandaşa hizmet noktasında yerel yönetimlerin de önemli bir paya sahip olduğuna işaret ederek, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı verilen ilk mücadeleyle başladığına değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı milletimizin arzusuyla sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yayıldı. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. 2053'ün, 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır."

Kurum, Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin de "illet ittifakı"nı kurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP, terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı, yerel seçim manifestosunu açıkladı. Slogan olarak 'Mart'ın sonu bahar' dedi. Bu ülke, bu şehirler, CHP döneminde hiç bahar gördü mü? Sizin döneminiz, 'çöp, çamur, çukur' dönemi olarak tarihe geçti. İstanbul buna en güzel örnektir. 1994'te İstanbul'da çöp dağları, dev çukurlar, çamur deryaları vardı. Çöp, çamur, çukur, bunları sona erdiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir."

Kurum, Akşehir'i ve Türkiye'nin tüm il ve ilçelerini eğitimi, üretimi, sağlığı, ulaşımı, tarımı, turizmiyle en iyi noktaya taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Programın ardından Kurum, Ermeni Kilisesi restorasyon alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, Ilgın'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı.

Kurum, buradaki konuşmasında, açılışı yapılan Gökçeyurt damla sulama projesinin kaynaktan alınan su ile gerçekleştirildiğini belirterek "Bu proje sayesinde 200 hektar sahamız sulu tarım imkanına kavuştu. Yine bu projemiz sayesinde 400 kardeşimizin istihdam edilmesi ve yıllık gelirde ise 2,2 milyon lira artış hedefleniyor. Yine Barakmuslu kapalı sistem sulama tesisi 21 hektarlık alanı sulama imkanına kavuşturuyor. Yıllık gelirde 225 bin lira artış hedefleniyor. İki projenin toplam maliyeti 2,5 milyon lira. Ayrıca bugün Ilgın Hayvan Pazarı'mızın temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. 750 büyükbaş, bin küçükbaş kapasiteli Ilgın Hayvan Pazarı inşallah yaklaşık 55 bin kişiye hizmet edecek." diye konuştu.

Kurum, Ilgın'da yapımı süren ve yapılması planlanan projeleri de anlattı.

Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar da katıldı.

