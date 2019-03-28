"Cumhur İttifakı'nın Başarısı, Yeniden Yükselişin Başlangıcı Olacak"

Yeni dönemde muhtarlık hizmetlerinin belediyelerde daha etkin şekilde temsil edileceğini belirten Akyürek, "Cumhur İttifakı'nın başarısı, Türkiye'nin yeniden yükselişinin de başlangıcı olacaktır" dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Ereğli ilçesinde düzenlediği seçim çalışmasına katıldı.

Akyürek, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl ve ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği seçim çalışmaları çerçevesinde esnafları ziyaret ederek ilçedeki muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

Akyürek, Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Konya Büyükşehir'de Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde de Adem Erdal'a destek istedi.

Yeni dönemde muhtarlık hizmetlerinin belediyelerde daha etkin şekilde temsil edileceğini belirten Akyürek, "Cumhur İttifakı'nın başarısı, Türkiye'nin yeniden yükselişinin de başlangıcı olacaktır. Allah nasip ederse yeni dönemde muhtarlarımız yerel yönetimler özelinde belediyelerde daha etkin bir şekilde temsil edilecek. Ama Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve hükümetin uyumlu çalışmalarını aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe belediyesinin uyumu bölgenin yararınadır" dedi.

Akyürek ve Erdal'ın Ereğli ilçesindeki seçim çalışmaları, esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle devam etti. İlçedeki yerel bir televizyon kanalına konuk olan Akyürek, ardından AK Parti İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıya katıldı.

Kaynak: Bültenler