Cumhur İttifakı'nın Adayı Tok'a Büyük İlgi

Cumhur İttifakı adayı olarak seçim çalışmalarını başlatan İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Ev ziyaretlerine başlayan Başkan Erdoğan Tok, Kıran, Çatalarmut ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde vatandaşlara misafir oldu. Mutluluğunu ve yaşadığı gururu vatandaşlarla kurduğu güçlü gönül bağına borçlu olduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, "Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da kardeşliğimiz güçlenerek sürecek" dedi.

"Cumhur İttifakı'yla kazanan memleketimiz milletimiz olacak"

"Bizim siyasetten muradımız, bölgemize, ilçemize ve milletimize hizmet etmek, milletimizin sevincini büyütmek" diyen Başkan Tok şunları söyledi: "Gecemizi gündüzümüze katarak teşkilatımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte her şeyin en iyisine layık olan hemşerilerimiz için, İlkadımımız için çalıştık ve İlkadım'a yakışanı yaptık. Herkese yüreğimizi açtık, gönlümüzü açtık. Hangi düşünceden olursa olsun hiçbir kimseyi ayırmadan hizmet etme gayretinde olduk. Kimsesizlerin kimi; sessizlerin sesi olmaya çalıştık. Bu gayretle umudun adı olduk. Kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi yolda bırakmadık. Herkes elimizden dilimizden kardeşliğimizden emin oldu. Bugünden sonrada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde hareket etmeye ant içiyoruz. Cumhur İttifakı milletimizin devletimizin bekası için kurulmuş milletimizin kalbinde gönlünde yer bulmuş bir ittifaktır. Cumhur İttifakı'yla kazanan memleketimiz, milletimiz olacaktır. Bu ittifak sadece seçime odaklı değil uzun soluklu bir ittifaktır. Seçimlerden sonra da devam edecek, seçimlerden sonra da Cumhur İttifakı'na göre hareket edilecek, istişareler ona göre yapılacak, kararlar ona göre alınacak, yönetim anlayışı ona göre şekillenecektir."

"Başkanımız Erdoğan Tok'a ilçemize ve gelecek nesillerimize kazandırmış olduğu eserlerden dolayı teşekkür ediyoruz" diyen AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz ise, "Başkanımız ilçemize ülkemize örnek gösterilecek eserler kazandırdı. Bizler de her daim başkanımızın yanında olacağız. Bu vesileyle bizlere kapılarını açan ve bu çalışmalarımızı kendilerine anlatma fırsatı verdilerinden ötürü ev sakinlerimize ve mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri esnasında ev halkıyla çay içen Başkan Tok, günün önemine binaen ev halkıyla bolca fotoğraf çekildi.

Ziyaretlere AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen ve AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA