Cumhur İttifakı'nın Adayı Mutlu Işıksu MHP'yi Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, MHP'yi ziyaret etti.

Başkan adayı Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve yönetimi ile birlikte, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ile Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak ve yöneticilerini teşkilatlarında ziyaret etti.

"İttifak birliğini Adapazarı'mızda göstereceğiz"

Ziyaretlerde ittifak birliğinin öneminden bahseden Başkan Adayı Işıksu, "Liderlerimizin milletimizin bekası için gösterdikleri duruşlara uygun Adapazarı'mızda ittifak birliğinin gösterilmesini, bir kardeşlik örneğinin sergilenmesini biz çok önemsiyor ve anlamlı buluyoruz. Bu bir seçim ittifakı değildir, ülkemiz için, şehirlerimiz için hep birlikte, omuz omuza çalışma ittifakıdır buna yürekten inanıyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası için adaylar gösterilmeden evvel ki düşüncelerin hepsi geride kaldı. İnşallah büyük bir gayretle hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Gece gündüz çalışacak, kapı kapı dolaşacağız"

İstişare kanallarını her daim açık tutacaklarının altını çizen Işıksu, "Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Adayı olarak bu ruha yakışır bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizden hemşehrilerimizin emin olmasını arzu ediyoruz. 7 gün 24 saat istişare halinde olmak bizim için çok kıymetli ve çok önemlidir. Adapazarı'mızda ikamet eden tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için gece gündüz çalışacak ve kapı kapı dolaşacağız. Allah nasip eder ve milletimiz bize görev verirse hizmet dönemimizde de ittifak ruhuna uygun bir şekilde çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. MHP teşkilatı başkanlarımıza ve tüm üyelerine ilgileri ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

" Dertleri seçim değil, meşruiyet tartışmaları olanlara fırsat vermeyeceğiz"

MHP Sakarya İl Teşkilatı ziyaretinde konuşan MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı olan Mutlu Işıksu'nun başarılı bir çalışma dönemi olacağına dair inancını paylaştı. Akar, "Sizi çok disiplinli ve çalışkan bir isim olarak biliyoruz. İnşallah Adapazarı Belediyesi Başkanı olarak ittifak hukukuna uygun bir biçimde çalışacaksınız. Adapazarı için bu bir kazanım olur. Projelerimiz ve fikirlerimizle sizlere destek vereceğiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizlere talimatı önümüzdeki seçimde alacağımız oy oranını, son seçimlerde ittifakın aldığı oy oranının üzerine çıkarmaktır. Biz yerel birliğimizi güçlendirirsek genelde de bu birlik, beraberlik daha da kuvvetlenmiş olur ve vatanımıza hizmet etmiş oluruz. Cumhur İttifakı'nın kurduğu sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bizim için çok önemlidir ve meşruiyetini tartışılır hale asa getirmeyiz. Dertleri seçim değil, meşruiyet tartışmaları olanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"Seçim sürecinde üzerimize düşeni yapacağız"

MHP İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak, teşkilatları için aslolanın milletin bekasını olduğunu vurguladı. Oturak, "Birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yansıtarak ülkemizin birliğine kasteden herkese ciddi bir mesaj vermeliyiz. Sandıklardan en yüksek oy oranları ile ayrılmak hepimizin ortak görevidir. Adapazarı'na en güzel hizmetleri sunmanızı diliyoruz. Görevini hakkıyla yerine getiren başkanlardan olmanız için üzerimize düşen sorumlulukla hareket edeceğiz. Bizim için aslolan milletimizin bekasıdır. Seçim sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. Adapazarı'nın iyi yönetilmesinden, hakkının teslim edilmesinden, hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunulmasından başka bir talebimiz ve düşüncemiz yoktur. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"İttifaka uygun çalışmalar yürütüyoruz"

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, MHP teşkilatlarının ülkenin zor zamanlardaki duruşunu takdir ettiklerini ve beraber çalışıyor olmalarının heyecan verici olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Sn. Bahçeli zor zamanlarda oyunları iyi görerek ülkemiz adına çok önemli adımlar atmış ve örnek bir duruş sergilemiştir. AK Parti Adapazarı Teşkilatı olarak Cumhur İttifakı'na uygun bir şekilde çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. MHP teşkilatlarının her zaman yanındayız. Birlikte çalışmanın güzelliğini yaşayacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA