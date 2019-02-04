Cumhur İttifakı'nı Gönüllerde Kurduk"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhur İttifakı'nı gönüllerde kurduklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler kapsamında, Orduzu Mahallesi'nde mahalle toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, 31 Mart'ın Türkiye'de bir milat olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra Cumhur İttifakı ile ilk defa yerel seçimlere gireceklerini kaydeden Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir anlamda testini, onayını yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne durduk yere geçmedik. 15 Temmuz'u unutmadık. Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya, oyunlar oynamaya çalışanların kurduğu tuzağı Cumhur İttifakı ile başlarına geçirdik. Cumhur İttifakı'nı kurarken meseleyi 3-5 vekil ya da 5-10 belediye başkanlığı olarak düşünmedik. Biz, Cumhur İttifakı'nı masa başında da kurmadık, meydanlarda, gönüllerde kurduk." ifadelerini kullandı.

"Oyunları bozduk"

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı millet aklı" dediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizler de bu doğrultuda Malatya genelinde ittifaka gittik. MHP olarak ittifakın kurallarıyla işlemesine ve sonunda da zaferle çıkacağımıza ülkücüler adına namus ve şeref sözü veriyoruz. Bizler alçakça kurgulanmış, planlanmış bütün oyunları bozarak geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin büyük bir feraset örneği göstererek, bu ittifakı sadece bu seçimlerde değil, daha ileriye taşıyacaklarını da düşünüyorum. Bunun sonucunda millet kimi isterse o gelecek."

Gürkan ise belediye başkanı olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirterek, "Mahallelerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde yollar, üstyapı, altyapı, sosyal tesisler, sportif faaliyetlerle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştık." açıklamasında bulundu.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder de Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı.

Kaynak: AA