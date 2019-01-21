Cumhur İttifakı'ndan 'Başarı' Vurgusu

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Cumhur İttifak'ının önemi vurgulandı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, MHP Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti. Aksu ve Demir, görevi yeni devralan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karabıçak ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Milletimizin birliğini zirveye taşıyacağız"

Ziyaret esnasında ise Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yapıldı. Ülke ve milletin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördükleri Cumhur İttifakı ile bu seçimlerden daha da güçlü çıkacaklarını ifade eden Demir, "MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek milletimizin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız. Cumhur ittifakının hedef ve amacına uygun bir şekilde hareket ederek Samsun'da tüm ilçeleri alacağız" dedi.

"Seçimlerde büyük bir başarıya imza atacağız"

Cumhur İttifakı ile yerel seçimlerde büyük başarılara imza atacaklarını belirten Aksu ise, "Samsun'da bu iki partinin adayları ile birlikte yerel seçimlerde büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu birlikteliği taçlandırmak adına MHP İl Başkanlığımızı ziyaret ettik. Cumhur İttifakı'nın milletimize ve ülkemize hayırlar getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"AK Parti ve MHP dayanışması sonuna kadar sürecektir"

Cumhur İttifakı ile bütün belediyeleri alacaklarını vurgulayan MHP İl Başkanı Karabıçak da, "Cumhur İttifakı'nın başarıya ulaşması için AK Parti ve MHP dayanışması sonuna kadar sürecektir. 31 Mart akşamı bütün belediyeler alınmasıyla bu beraberlik taçlandırılacaktır. Bu ittifak sadece belediye başkanlıklarını kazanma ittifakı değildir. Bu ittifak ülkenin birlik ve bütünlüğü için dışarıdan gelecek tehditler için beka mı bela mı sözünden bekayı tercih etmesinin birlikteliğidir" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Aksu ve Demir, Karabıcak'a çiçek takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA