Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da yerel medyaya destek

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yerel medyaya destek olmak amacıyla mecliste görüşülen kararların Ankara'da günlük yayın yapan yerel gazetelerde resmi ilan tarifesi ile yayınlanması konusunda karar aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yerel medyaya destek olmak amacıyla mecliste görüşülen kararların Ankara'da günlük yayın yapan yerel gazetelerde resmi ilan tarifesi ile yayınlanması konusunda karar aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan bu uygulamanın diğer tüm şehirlerde de uygulanarak belediyelerimizin kendi illerindeki gazetelere destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı 5. oturumunda Cumhur İttifakı'nın yerel medyaya destek olma konusuyla ilgili meclise sunduğu gündem maddesi görüşüldü.

Mecliste görüşülen; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan ve kesinleşen kararların özetleri Basın İlan Kurumu aracılığıyla Ankara'da günlük yayın yapan yerel gazetelerde resmi ilan tarifesi ile yayınlattırılarak, ilan bedellerinin ve diğer tüm iş ve işlemlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca ödenmesi ve takip edilmesi maddesi komisyon tarafından kabul edildi.

"Yerel medya bu ülkenin teminatıdır"

Cumhur İttifakı'nın yerel medyaya destek vermesi ile ilgili konuşan Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Bütün meclis üyelerine yerel basına destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Yerel medya çok önemli. Demokrasinin kurumsallaşması, kökleşmesi bakımından, ulusal medya kadar yerel medya da fevkalade önemlidir. Anayasamızın 28. Maddesi; 'basın hürdür, sansür edilemez' deniliyor. Basının hür olmasının en temel yolu da ekonomik bağımsızlıktır. Yerel medya Kuvayı Milliye ruhuna sahiptir. Ezan, bayrak, Cumhuriyet değerlerine bağlıdır. Bu ülkenin teminatıdır. Yerel medyadan mandacı olmaz, yerel medyadan darbeci olmaz, Türkiye'deki hiçbir darbede yerel medyanın fonksiyonu yoktur. O yüzden yerel medyanın güçlendirilmesi adına vermiş olduğunuz bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan ayrıca, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan bu uygulamanın diğer tüm şehirlerde de uygulanarak belediyelerimizin kendi illerindeki gazetelere destek olmalarını bekliyoruz" dedi. - ANKARA

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