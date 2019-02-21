Cumhur İttifakı Manisa Mitingi

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, "Gün birlik olma günü, vatana, cumhuriyetine ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma günüdür." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Manisa'da ağırlıyor olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kentte 10 yıldan beri büyük bir keyif, şeref ve istekle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüttüğünü aktaran Ergün, "Doğup büyüdüğüm, tırnaklarımızla kazıdığımız bir büyükşehir belediyesi var. O günleri hatırlıyorum; hiçbir siyasi tecrübesi olmayan Manisa sevdasıyla bir kardeşiniz olarak 2009'da Manisa Belediye Başkanı, 2014'te ilk Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olma onuruna nail oldum. Yaptığımız çalışmalar takdir görmüş olup yeniden aday olmamız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli tarafından uygun görüldü. Huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"Manisalı hemşehrilerim kadir kıymet bilir, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kanı pahasına sahip çıkar." diyen Ergün, "Gün birlik olma günü, vatana, cumhuriyetine ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma günüdür. İnanıyorum ki, oylarınızla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim, sizlere hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli de 31 Mart akşamı 17 ilçede ve büyükşehirde belediyeleri kazanacaklarını ifade etti.

MHP İl Başkanı Ömer Baysal, katılan herkese teşekkür ederek, "Bizim tek derdimiz devletin bekasıdır. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın mührünü bütün ilçelerimize vuracağınıza eminim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA