Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım'a destek için İzlanda'ya gitmek istiyor!

Binali Yıldırım, A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı skandalla ilgili basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU HAREKET BİZİM ÇOCUKLARIMIZI DAHA DA HIRSLANDIRACAKTIR"

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum." dedi.