"Cumhur İttifakı, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi iş birliği adımıdır"

25.09.2019 12:22

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın, sadece bir siyasi iş birliği modeli değil, Türkiye'nin hassas muvazeneler üzerindeki sosyolojik yapısını dikkate alan, iç ve dış tehditlere karşı ferasetle planlanmış toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesi olduğunu bildirdi.

Yalçın, MHP'nin 30 Eylül'de Ankara'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştireceği toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı'nın kurulmasına "milli mutabakat ve siyasi istikrar" adımlarının kararlılıkla sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulduğunu açıklamasında belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, demokrasimizin aksayan yönlerinin tamiri ve yasama-yürütme-yargı erklerinin sınırlarının belirlenerek, aralarındaki ince dengenin yeniden tesisi yolunda önemli bir etap teşkil eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerleştirme görevini de üstlenmiştir.

Cumhur İttifakı, sadece bir siyasi iş birliği modeli değil, Türkiye'nin hassas muvazeneler üzerindeki sosyolojik yapısını dikkate alan, iç ve dış tehditlere karşı ferasetle planlanmış toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesidir."

Açıklamasında "Cumhur İttifakı, Cumhuriyet tarihimizin geleceğe dönük en büyük ve kapsayıcı siyasi iş birliği adımıdır." ifadelerini kullanan Yalçın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başlayıp 2023'e uzanan yeni evrede Türkiye'nin önünde sabır ve kararlılık gerektiren, uzun ve dikenli bir yol vardır.

Çünkü Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çare aranırken yaşanan IMF'li günler geride kalmasına rağmen, küresel aktörlerin manipülasyon ve hizaya getirme sopası olan bu kurumla kirli hesapları uğruna temas kurmaktan çekinmeyen makyavelist bir şer ittifakı tezgah peşindedir."

Suriye ve Körfez krizi başta olmak üzere, Türkiye'yi derinden etkileyen bölgesel ve uluslararası sorunların varlığına dikkati çeken Yalçın, mülteci sorununun da önemine işaret etti.

"Cumhur İttifakı tarafları kararlı duruş sergilemeli"

Yalçın, iç ve dış mahfillerin sahneye koymaya çalıştığı siyasi oyunların bozulması için Cumhur İttifakı taraflarınca kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"MHP, halkta yeni sisteme, demokrasiye ve adalet mekanizmasına duyulan güven hissinin pekiştirilmesi yönündeki çabalara açık, kararlı ve tutarlı desteğini devam ettirmektedir. Türkiye'nin güvenliğini ve bölgesel çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda gösterilen kararlılıktan geri adım atılmaması da siyasi istikrarın devamıyla mümkün olmuştur."

Yalçın, açıklamasında, 30 Eylül'de yapılacak toplantıda yeni dönemde MHP'nin hayata geçireceği siyaset stratejisinin belirleneceğini ifade ederek, 2023'e giden süreçteki yol haritasının ayrıntıları üzerinde durulacağını vurguladı.

Toplantıda "Milli mutabakat ve siyasi istikrar" anlayışının sürdürülmesi için geleceğe dair atılacak yeni adımların tartışılacağını belirten Yalçın, "Bu bağlamda, Türkiye'nin önümüzdeki yüz yılını ihata etmesi umulan Cumhur İttifakı ve Cumhuriyetin üçüncü evresini başlatan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA