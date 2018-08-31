MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır." dedi.

Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce Türkbeyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen 15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 eserin temel atma ve toplu açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve 41 eserin ilçeye kazandırılmasının önemine değinerek, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve tüm belediye çalışanlarını kutladı.

Etimesgut'a hizmetle mükellef olduklarını vurgulayan Bahçeli, belediyeciliğin siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi kucaklamayı, herkesle tokalaşmayı, herkesin derdine kafa yormayı beklediğini bildirdi.

Belediyeciliğin yalnızca imar, su, ulaşım, altyapı, ağaçlandırma, konut, tanıtım veya ruhsat verme, harç ve vergi toplama gibi işlerle ilgili değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Devlet Bahçeli, "Belediye demek umut, uzlaşma, uzakları yakın eden ümran ve uygarlık demektir. Belediye demek uhuvvet, yani kardeşlik demektir. Belediye demek veren elin alan elden üstünlüğünü tescil eden ufuk demektir. Belediye demek açı doyuran, çıplağı giydiren, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, toplumsal bünyeyi dengeleyen, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müşfik ve müthiş bir uğraş demektir." diye konuştu.

"Bize koltukla şahsiyet kazananlar lazım değildir"

MHP olarak belediyecilik anlayışının kökeninde de doğruluk, dürüstlük, helal yoldan ve en yakın mesafeden insana hizmetle dolup taşmanın bulunduğunu aktaran Bahçeli, "İnsanı gözetmeyen, insanı hissetmeyen, insanla ilgili kaygı beslemeyen belediye kansız damar, yapraksız ağaç, susuz toprak, yaysız ok gibidir." dedi.

Belediyeceliği millete hizmetin ilk mevki, ilk merci, ilk merkezi kabul ettiklerini belirten Bahçeli, MHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerde akıl, iman, gönül, vicdan, aşk ile sevda bulunduğunu ve bunun ön önemli örneğinin de Etimesgut Belediyesi olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, belediyecilik ilkelerinden sapmadan, ülkülerden taviz vermeden mücadelelerini sürdürdüklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilip de ilk virajda devrilen belediye başkanları oldu. İlk rüzgarda savrulanlar, ilk sallantıda kaçışanlar, ilk durakta inenler oldu. Gidenlere 'niye gidiyorsunuz' demedik. Demek ki nefesleri o kadarmış dedik. Demek ki nefisleri akıllarını başlarından aldı şeklinde düşündük. Niyette varsa bulanıklık, karanlığa kısmet, kaçmaya avdet anlıktır, nitekim kaşla göz arasında tecelli edecektir. Bize çıkarlarını pusula yapmış olanlar, davasının yerine evdeki tavasını düşünenler, karakter ve kişisel kalitesiyle değil koltukla şahsiyet kazananlar lazım değildir. Bizim ve milletimizin adam gibi adam olanlara, mertçe, fedakarca, vefakar ve ahlaklı bir şekilde görevini yapacak şehri eminlere ihtiyacı vardır ve bu çok açıktır. Çok şükür sel gitti, kum kaldı, kütükler sürüklenip kayboldu. Hancıyla yolcu bir kez daha belli oldu."

- "Müttefiklik ilişkisi derin bir yara almıştır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasında, Türkiye aleyhinde çok yoğun bir kara kampanyanın tedavülde olduğuna işaret ederek, küresel emperyalizmin her türlü ayak oyunu, kirli senaryoyla Türkiye'ye cephe aldığını ve açtığını bildirdi.

Suriye'nin kuzeybatısında artan tehlikeli gerilimin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiğini belirten Bahçeli, bölgesel kutuplaşmanın giderek vahim seviyelere doğru genişlediğini ve Türkiye'nin çok boyutlu bir mücadelenin içinde olduğunu anlattı.

Bahçeli, bir yanda terörle mücadele sürerken diğer taraftan "kuzu postuna bürünmüş, müttefiklik boyasına sürünmüş" ülkelerin ekonomik ve diplomatik saldırılarına direnç gösterildiğine vurgu yaparak, "Türkiye'nin mevzi kaybetmesi, içe kapanması, siyasal ve ekonomik krize sürüklenmesi amacıyla alçak bir kumpas, ahlaksız bir komplo sahnelenmektedir. Döviz fiyatındaki yapay ve spekülatif artışlar, bilinsin ki apaçık ekonomik saldırı, ekonomik sabotaj, ekonomik suikasttır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emperyalizme kan veren evanjelist ve siyonist vandallık tarafından infaz ve ihanetle görevlendirilmiş sermaye çeteleri üzerimize salınarak doğrudan hedef seçilmiş durumdayız. Kaldı ki bunun itirafı ABD'li bir yönetici tarafından kısa süre önce ulu orta deşifre ve ilan edilmiştir. Türkiye'nin stratejik ortağı ABD, ittifak hukukunu hiçe sayarak aleyhimize kurulmuş stratejik bir tuzağın merkez üssü haline gelmiştir. Müttefiklik ilişkisi derin bir yara almıştır.

Her tarafı delik deşik olan dostluk ve diyalog köprüsü hepten dinamitlenmiştir. Bir NATO üyesi olan ABD, bir başka NATO üyesi olan Türkiye'ye ilan edilmemiş, adı konmamış siyasi ve ekonomik savaş açmıştır. S-400 füze savunma sistemine karşı F-35 kozu ABD tarafından masaya sürülmüştür. Diyorlar ki Rusya'dan füzeyi almazsanız savaş uçağını vermeyi düşünürüz. Bu küstahça ve kural dışı bir muameledir."

"Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur"

"Kimden ne alacağımızı, kime ne satacağımızı tayin ve tespit hakkı ne zaman ABD'ye geçmiştir? Böyle bir hakkı ABD kendinde nasıl görmektedir?" diyen Bahçeli, yaşanan bu tablonun riskli, rezalet ve art niyetin ürünü olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerden dolayı bölgesel ve küresel denge ağır hasar aldığını belirten Bahçeli, "ABD, uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur. Trump ve yardımcısı Pence'e karşı tek nefes, tek yürek, tek sestir. Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, ekonomik yıkıma bilerek hizmet eden, zalimlerin gözüne girmek için felaket tellallığı yapan, kriz çığırtkanlığına soyunan, iş birlikçilikten medet umanların "tescilli vatan haini" olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bugünleri milli dayanışmayla, milli şuurla atlatacağını aktaran Bahçeli, "Geceyi gördük, sabaha inşallah ulaşacağız. Yokuşu çıktık, artık nefeslenip rahatlayacağız. Şimdiye kadar nice çilelerle sınandık. Pek çok badirelerden geçtik, pek çok saldırıyı püskürttük. Yine yaparız, yine başarırız, yine üstesinden geliriz. Devlet milletiyle bir ve beraberdir." açıklamasını yaptı.

"Cumhur İttifakı alayının karşısındadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli bünyenin aşılmaz bir kale gibi olduğunu vurgulayarak, "6. Filo'ya taş atanların mirasçıları şimdilerde bu filonun tayfalığına heves etseler de Türkiye onun bunun dayatmasıyla, tezgahıyla, tertibiyle tam bağımsızlık çizgisinden asla savrulmayacaktır. Kimin dost kimin düşman, kimin temiz kimin kirli olduğu artık bellidir, bütün yönleriyle bilinmektedir." diye konuştu.

Türk milletinin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra resmen devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabullenemeyen iç ve dış çevrelere karşı bütün heybetiyle dimdik ayakta olduğunu anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar, kanlı ve alçak maşalarını fütursuzca kullansalar bile sonuç alamayacaklardır. Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler Allah'ın izniyle mahv-ı perişan olacaklar, hayal kırıklığına uğrayacaklar. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı alayının karşısındadır, bütün hainlere meydan okumaktadır."

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın şerefsizce sahneye sürülen barbarlıkları göğüsleyecek dirayeti, Türk ve Türkiye düşmanlığını karşılayacak gücü hamdolsun vardır, bu gücün kaynağı da Etimesgut'dur, Ankara'dır, tüm Türkiye'dir." dedi.

MHP'nin yerel seçimlere yönelik stratejik görüşlerini açıkladı

Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerin ardından yeni bir demokratik imtihana 31 Mart 2019'da gireceğini anımsatan Bahçeli, mahalli idareler seçimleriyle Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık döneminde büyükşehir, il, ilçe, belde belediye yönetimleriyle köy ve mahalle muhtarlarının belirleneceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği sıcak ve yüksek riskli dönemde yine sorumlu, uzlaşmacı, soğukkanlı, milli duruş ve siyasetini takip edeceğini kaydetti.

"24 Haziran'da elde edilmiş kazanımların önümüzdeki yılın 31 Mart'ında heba olmasını istemiyor, beklemiyor, dilemiyor, arzu etmiyoruz." diyen Bahçeli, MHP'nin yerel seçimlerle ilgili "Dört Ayaklı Stratejik Duruş ve Görüşleri"ni açıkladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerleşmesi, kurum ve kurallarıyla inşa faaliyetinin en temel gündemleri olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında denetim ve yönetimi çok zor olacak olası çatışma, çelişki ve gerginliklerin yeni hükümet sisteminin kökleşmesine engel olacağı, ülkemizi krize sürükleyeceği tartışmasız bir gerçektir. Mahalli İdareler Seçimleri'nden alınacak sonuç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasına, işbirliği havasına, iradi yapısına uygun olmalı, genelde sağlanan başarı yerel yönetimler eliyle sekteye uğratılmamalıdır. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin buna müzahir şekilde milletimiz tarafından seçim ve görevlendirilmesi en samimi beklentimizdir, dileğimizdir, hedefimizdir. Çalışmalarımız da buna yönelik olacaktır."

"Bu tarihi bir sorumluluktur"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere yönelik stratejik duruş ve görüşlerine yönelik de şu bilgileri verdi:

"Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir."

3 büyükşehir, 10 il, 80 ilçe, 12 belde olmak üzere, toplam 102 belediyenin siyasi iradece atanmış kayyumlar tarafından yönetildiğine değinen Bahçeli, "Bu belediyeleri yöneten belediye başkanlarından 94'ü PKK, diğer 8'i de FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevlerinden alınmışlar, belediye yönetimleri de haklı olarak kayyuma devredilmiştir." dedi.

"Karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır"

Bahçeli, "Altını kalın olarak çiziyorum ki kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalı, bu konuda demokratik mücadele cesaretle, inançla yürütülmelidir. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen ne varsa yapmaya bütünüyle hazırdır." değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin var olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini muhafaza edip bunların yanında daha fazlasını kazanmak, daha çok gönüle girmek, daha çok teveccüh elde etmek için bütün gücünü seferber edeceğini belirten Bahçeli, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'e, Etimesgut Belediyesi'ni tekrar almasını temenni ettiğini ve kendisini bu vesileyle görevlendirdiğini bildirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de törende yaptığı konuşmada, festival programı ile temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirilen 41 esere ilişkin bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bahçeli ve diğer katılımcılar 41 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.