Cumhur İttifakı Adayı Uçak'ın Aday Tanıtımına Yoğun İlgi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen geniş katılımlı törenle kamuoyu ve partililere tanıtıldı.

Tanıtım törenine, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, ülkü ocakları başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı. Törende, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Milletvekili İsmail Bilen'e Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederken, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir tabloyu AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk'e hediye etti. Törende konuşan MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, "Alaşehir'de Cumhur İttifakı olarak Ali Uçak'ı başkan adayı seçtik. AK Parti ve MHP olarak ittifakın adayı Ali Uçak'ı 31 Mart'ta inşallah tekrar başkan seçeceğiz" dedi.

Ardından konuşan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ise şunları söyledi: "Cumhur ittifakının önemini, beka problemini, ülkenin geleceğini, ne olup olmadığını televizyonlardan ve medyadan takip ediyoruz. Ülkemizin, Alaşehirimizin birliği ve bekası için birlik beraberlik içerisinde bulunmamız artık zaruri olmuştur. Bizler kısır çekişmelerle değil, siyasi ayak oyunlarıyla değil, ülkemiz ve Alaşehir için 31 Mart'ta en iyi kararı vereceğiz"

Başkan Uçak: "Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz"

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaparak, "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak sizlere bir söz veriyorum. Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz. Benim sözüm söz. Bugün nasıl birlik içerisindeysek seçimi kazandığımızda da bu beraberliğimiz devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve MHP genel başkanımız ülkemizin geleceğini, bayrağımızı düşündükleri için menfaat aramayarak, cumhur ittifakını oluşturdular. Ülkemizin bekası için sizler de 31 Mart'ta kadar gitmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayacağınıza söz veriyor musunuz" diyerek, partililerden destek sözü aldı.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da ittifakın amacını anlatarak, seçimin ülkenin beka ve geleceğinin seçimi olacağına dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA