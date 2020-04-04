Cumayeri'nde tek katlı ev alev alev yandı
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Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa

Cumayeri'nde tek katlı ev alev alev yandı

Cumayeri'nde tek katlı ev alev alev yandı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akşam vakti meydana gelen yangında tek katlı ev alev alev yandı.

04.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:33
Cumayeri'nde tek katlı ev alev alev yandı

Cumayeri'nde tek katlı ev alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akşam vakti meydana gelen yangında tek katlı ev alev alev yandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Cumayeri İlçesi Yaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D.'ye ait evde bir anda alevler yükselmeye başladı. Ev içerisinde kalan 4 kişi kendisini alevlerden son anda kurtararak Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler tek katlı evde alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi. Emniyet ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlattı.

Cumayeri'nde tek katlı ev alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Cumayeri'nde tek katlı ev alev alev yandı
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