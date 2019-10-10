Cumayeri'nde kaldırımlar yıkanıyor

10.10.2019 11:12

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi tarafından cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları başlatıldı.



Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gece cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanırken gündüzde kaldırımlar tek tek yıkandı. Vatandaşlar kaldırımların yıkanmasının çok iyi olduğunu söylerken belediye yetkilileri kaldırımların belli aralıklarla yıkanacağını bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA