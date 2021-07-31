Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi

Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangın Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucunca büyümeden söndürüldü.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangın Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucunca büyümeden söndürüldü.

Düzce Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye haber verdi. Cumayeri Belediye İtfaiye ekipleri ihbarı alır almaz yangın yerine kısa sürede ulaştı. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yetkililer vatandaşların yangınla karşı daha dikkatli ve duyarlı olmasını isteyerek anız yakmamalarını istediler. - DÜZCE

Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi
Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Murat Boz Seda Sayan Aleyna Tilki Sevda Erginci
Spor Muslera Can Bartu Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:38:27. #1.16#

title