Cumayeri'de traktör devrildi: 13 yaralı - DÜZCE
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Cumayeri'de traktör devrildi: 13 yaralı - DÜZCE

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile 13 fındık işçisi yaralandı.

04.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:07

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile 13 fındık işçisi yaralandı.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılüzüm köyünde fındık bahçesinden dönen işçileri taşıyan Mehmet B. idaresindeki 54 NB 022 plakalı traktör, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktörün römorkundaki 13 işçi ile sürücü Mehmet B, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, köy sakinlerinin yardımıyla 14 yaralıyı, ambulanslara hastanelere taşıdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumayeri'de traktör devrildi: 13 yaralı - DÜZCE

Kaynak: AA

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