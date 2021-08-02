Cumayeri Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta, restoran ve kafeleri denetledi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta, restoran ve kafeleri denetledi.

Cumayeri Belediyesi Zabıta Ekipleri halk sağlığı için kent merkezinde faaliyet gösteren kafeterya, lokanta ve kafeleri denetleyerek, iş yerlerinin imalathane, depo, mutfak, dolap ve reyonlarında inceleme yaptı. Zabıta Amiri İbrahim Yüksel öncülüğünde ekipler tarafından yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ile üretim yapılan yerlerinin temizliği, mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine ve temizliğine bakan ekipler, usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılarda bulundu.

Vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara karşı asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Zabıta Amiri Yüksel yıl boyunca denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı