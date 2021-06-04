Cumartesi yasak var mı 2021? Hafta sonu yasak olacak mı? Hafta sonu yasakları hangi günleri kapsıyor?

Cumartesi yasak var mı 2021? Pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı ile vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olup, olmayacağı? Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yasakları ile ilgili konulara açıklık getirdi. Peki Hafta sonu yasak olacak mı? 5 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumartesi yasak var mı 2021? Pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı ile vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olup, olmayacağı? Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yasakları ile ilgili konulara açıklık getirdi. PekiHafta sonu yasak olacak mı? 5 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişikliğe gidildiğini duyurdu. 5 Haziran Cumartesi günü yasak 22.00 başlayacak, Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek. Pazar gününün tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu yasak kararı tüm yurtta geçerli olacak.

Kademeli normalleşmenin ikinci etabına geçilen bu dönemde ; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Hafta sonunu kapsayan günlerde ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.