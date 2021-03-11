Cumartesi yasak var mı? (13-14 Mart) Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Cumartesi yasak var mı? (13-14 Mart) Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

11.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:13
Cumartesi yasak var mı? (13-14 Mart) Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumartesi ve pazar günleri yani hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu yasağı çok yüksek ve yüksek risk grubundaki illerde devam ediyor. Cumartesi yasak var mı? (13-14 Mart) Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller...

Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. 13-14 Mart'ta yasak olup olmadığı araştırılıyor. Bakanlık tarafından yayınlanan risk grubu haritasına göre illerin hangi risk grubunda yer aldıkları açıklandı. Çok yüksek ve yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu yasağı cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (13-14 Mart)

Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Cumartesi yasak var mı? (13-14 Mart) Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

• Ağır Hasta: 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak "Ağır Hasta Sayısı" (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.

Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine "Hasta" terimi kullanılmıştır.

Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım'dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil "Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı "Toplam Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)

Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki "Toplam İyileşen Hasta Sayısı" ifadesi "Toplam İyileşen Sayısı" olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. (Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars. (Bu illerde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)

Cumartesi yasak var mı? (13-14 Mart) Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İL İL VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana 53,22
Adıyaman 140,88
Afyon 47,63
Ağrı 24,47
Aksaray 140,89
Amasya 183,91
Ankara 54,83
Antalya 82,05
Ardahan 70,71
Artvin 109,14
Aydın 49,42
Balıkesir 172,46
Bartın 75,89
Batman 8,87
Bayburt 39,07
Bilecik 65,38
Bingöl 17,04
Bitlis 29,06
Bolu 68,30
Burdur 105,21
Bursa 58,55
Çanakkale 107,29
Çankırı 22,87
Çorum 44,71
Denizli 38,81
Diyarbakır 19,85
Düzce 55,60
Edirne 180,01
Elazığ 35,72
Erzincan 31,14
Erzurum 52,22
Eskişehir 48,27
Gaziantep 44,40
Giresun 282,14
Gümüşhane 151,73
Hakkari 5,35
Hatay 61,95
Iğdır 24,84
Isparta 47,24
İstanbul 111,57
İzmir 66,47
Kahramanmaraş 41,52
Karabük 41,46
Karaman 55,31
Kars 25,27
Kastamonu 65,63
Kayseri 97,72
Kırıkkale 62,43
Kırklareli 116,94
Kırşehir 40,32
Kilis 163,17
Kocaeli 112,25
Konya 150,98
Kütahya 85,31
Malatya 53,22
Manisa 50,81
Mardin 10,88
Mersin 100,82
Muğla 65,75
Muş 23,84
Nevşehir 35,41
Niğde 82,58
Ordu 280,27
Osmaniye 173,91
Rize 208,21
Sakarya 139,93
Samsun 348,36
Siirt 12,08
Sinop 314,15
Sivas 24,06
Şanlıurfa 16,03
Şırnak 5,76
Tekirdağ 111,19
Tokat 228,82
Trabzon 226,14
Tunceli 26,37
Uşak 10,83
Van 17,49
Yalova 134,76
Yozgat 35,55
Zonguldak 64,61
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