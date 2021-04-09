Cumartesi yasak var mı? (10 -11 Nisan) Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde "Cumartesi yasak var mı?" ve "Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?" soruları gündemde merak edilen konular arasında. (10 -11 Nisan) Sokağa çıkma yasağı olan iller hafta sonu ve hafta içi için belli oldu. İşte milyonları ilgilendiren bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtına yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Sokağa çıkma yasağı, koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. En son yapılan Kabine Toplantısı'nda çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoride yer alan 58 ilde sokağa çıkma yasağının hafta sonu cumartesi ve pazar günü uygulanacağı bildirildi. Yüksek risk grubunda yer alan 12 ilde ise sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü devam edeceği, akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağında ise değişiklik olmayacağı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede milyonların merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? sorusu yanıt buldu. İşte, 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili bilgiler.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra yüksek riskli kategoride yer alan diğer 55 ilde daha uygulanacak. Risk haritasında yüksek riskli il sayısı 17'den 58'e yükselmesi hafta sonu yasağını beraberinde getirdi. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Yüksek risk gurubunda yer alan 12 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli) hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü geçerli olacak. Bu illerde sokağa çıkma yasağı 21.00'de başlayacak. Kısıtlamalar pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

Düşük risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van'da ise hafta sonu yasağı uygulanmayacak. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi sadece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİ

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları ifade etti;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.