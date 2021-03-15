Cumartesi yasak gelecek mi? Cumartesi yasak mı?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da Cumartesi yasak gelecek mi, merak edildi. Peki, Cumartesi yasak gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Cumartesi yasak gelecek mi şeklinde merak edilen sorular cevabını buluyor.

CUMARTESİ YASAK GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, koronavirüs kararları ile ilgili olarak mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtip, "Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.