Cumartesi yasağı geri mi geliyor? Cumartesi yasak mı? İstanbul Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Cumartesi yasağının tekrar gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki, Cumartesi yasak mı? İstanbul Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasağı geri mi geliyor?

Önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altında olan Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'de bu hafta 100 bin sınırının üstüne çıkılması ile tehlike çanları çalmaya başladı. Bu gelişme sonrası tüm gözler bugün toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi. Peki, Cumartesi yasağı geri mi geliyor? Cumartesi yasak mı? İstanbul Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

CUMARTESİ YASAĞI GERİ Mİ GELİYOR?

20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.

Son dakika gelişmesine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

CUMARTESİ KISITLAMASI GERİ Mİ GELİYOR?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması hatta cumartesi günlerinin yeniden yasak hale getirilmesi gündemde.

"RENK DEĞİŞİMİ BUNA GÖRE OLACAK"

26 ilde harita kızarırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, "Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor..