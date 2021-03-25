Cumartesi yasağı geri geldi mi? İstanbul'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı araştırıldı?

Pandemi kısıtlamaları Mart ayının başında esnetilmiş ve bazı illerde Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Bugünlerde ise vaka sayıları yeniden artışa geçti ve Cumartesi yasağı geri geldi mi, merak ediliyor. Peki, Cumartesi yasağı geri geldi mi?