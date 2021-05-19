Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak var mı? 22-23 Mayıs Cumartesi -Pazar kısıtlama var mı?

Tam kapanma uygulaması gün itibariyle sona eriyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı, resmi genelgeyi yayımladı. Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak var mı? İşte Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı devam edecek mi sorusunun yanıtı...