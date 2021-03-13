Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
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Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş

13.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:38
Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen maske zorunluluğu Cumartesi pazarında hiçe sayıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen maske zorunluluğu Cumartesi pazarında hiçe sayıldı. Artan vaka sayılarına rağmen maskelerini çene altına indiren pazar esnafı ve vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 29 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken, bir yandan da maske, mesafe ve temizlik denetimleri ve getirilen kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Kontrollü normalleşme ile birlikte orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da semt pazarları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu semt pazarlarında da kural tanımaz vatandaşlar görenleri isyan ettiriyor. Cumartesi pazarında birçok esnaf maskelerini çene altına indirirken, bazı vatandaşlar da maskesiz pazara gelerek adeta Korona virüse meydan okudu.

Ekipler uyarıyor, vatandaşlar dinlemiyor

Kurallara dikkat eden bazı vatandaşlar uymayanlara tepki gösterdi. Ekiplerin kontrollerine rağmen çoğu kişinin kurallara uymadığını ifade eden vatandaşlar, "Korona virüs salgınının başladığı günden bu yana kurallara azami riayet ediyoruz. Pazarda ya da sokakta maskesiz birini gördüğümüzde uyardığımızda neredeyse suçlu bizmişiz gibi davranıyorlar. Bazen kavgalar çıkıyor, kötü olan biz oluyoruz. Ekiplerin onca uyarısına, onca denetime rağmen maske kuralına uymayanlara artık diyecek bir sözümüz kalmadı. Böyle giderse önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni haritaya göre yüksek risk gurubunda yer alacağız ve kısıtlamalar geri gelecek. Birçok esnaf yine zor durumda kalacak" ifadelerini kullanarak tepkilerini dile getirdiler. - AYDIN

Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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