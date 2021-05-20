Cumartesi noterler açık mı? Nöbetçi noter uygulaması devam ediyor mu?

Koronavirüs kapsamında kademeli normalleşmeyle birlikte hafta sonu açık olacak kurumlar merak edilmekte. Daha önce nöbetçi noter uygulaması ile bazı noterler hafta sonu hizmet vermekteydi. Peki cumartesi noterler açık mı? Nöbetçi noter uygulaması devam ediyor mu? Noterler hafta sonu açık mı?

Daha önce yapılan düzenlemeyle birlikte nöbetçi noter uygulamasına geçilmiş ve bazı noterler hafta sonu hizmet vermekteydi. Koronavirüsün ülkemizdeki etkileriyle birlikte Adalet Bakanlığı, kamu kuruluşlarının çalışma saatlerindedüzenlemeye gitmişti. Peki Cumartesi, Pazar noterler açık mı? Nöbetçi noter uygulaması devam ediyor mu?

HAFTA SONU NOTERLER AÇIK MI?

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüsün etkilerinin görüldüğü ilk zamanda tedbirler kapsamında aldığı kararda noterlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmiş ve nöbetçi noter uygulamasının geçici olarak ertelendiğini belirtmişti. Özellikle 17 günlük tam kapanmadan sonra gelen kademeli normalleşme sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alan nöbetçi noter uygulaması, daha önce çıkan karara karşı bir açıklama gelmedi. Bu sebeple nöbetçi noter uygulaması halen yürürlükte değil.

2021 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 10:00- 16:00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri pandemi nedeniyle kapalıdır.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.