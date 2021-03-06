Cumartesi kısıtlamasının olmadığı Antalya'da sahil ve park yoğunluğu

Cumartesi kısıtlamasının olmadığı Antalya'da sahil ve park yoğunluğu

Yaklaşık 4 ay sonra kısıtlamasız ilk cumartesiyi geçiren Antalyalılar sahillere akın etti

ANTALYA - Kontrollü normalleşme sürecinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü turizm kenti Antalya'da havanın kapalı olmasına rağmen sahil bancı ve parklar doldu.

Yüz bin kişideki vaka oranına göre turuncu kategorideki Antalya'da kontrollü normalleşme sürecinde kısıtlamasız ilk cumartesi gününü geçirdi. Güneşin kendini göstermediği kentte hava 16, deniz suyu sıcaklığının 18 olarak ölçüldü. Kapalı havaya rağmen vatandaşlar sahil bandı ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalyalıların uğrak noktası oldu. Kimi vatandaşlar sahildeki işletmelerde vakit geçirirken, kimileri ise kendi masa ve sandalyesinde kısıtlamışız günün keyfini çıkardı. Bir çok kişinin ise sadece yürüyüş yaptıkları görüldü. Kıyı bandı kadar kumsalında kalabalık olduğu gözlemlendi.

Sosyal mesafenin yer yer ihlal edildiği sahil ve parklardaki maske kuralına ise riayet edildiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sahil bandı ve parklarda denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların yoğun olduğu yürüyüş bandında ekipler, denetimlerini, motorize, yaya ve ekip araçları ile yaptı. Korona virüs tedbirlerini ihlal edenleri polis ekipleri uyardı. Ayrıca ekip aracından korona virüs süreciyle ilgili uyarıcı anonslar yapıldı.

Sahildeki yoğunluk geç saatlere kadar devam etti.

"Kalabalık ama herkes kurallara uyuyor"

Sahilde oturan Özgür Mütevellioğlu, "Pandemi sürecini çoğu kez evimizde geçiriyoruz. Aylar sonra ilk kez cumartesi günü dışarı çıktık. Biraz hava almak istedik, sonra evlerimize gideceğiz. Yaşam şeklimiz çok değişti pandemiyle. Bugün hava kapalı ve biraz soğuk. Hava bize eve git der gibi. Kalabalık var ama herkes dikkat ediyor. Şuan sakıncalı bir durum yok. Cumartesi serbestliği güzel oldu" dedi.

"Özlemişiz"

Kız arkadaşı ile sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Özdinçer, "Uzun bir aradan sonra azda olsa rahatladık. Evde sürekli oturmak bir yere kadar. Bu serbestlik iyi geldi. Sahilde geziyoruz, daha sonra kafede otururuz. Gezip evimize geri döneceğiz. Hafta sonu dışarı çıkmayı özlemişiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR