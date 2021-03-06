Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu

Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla, Kocaeli'de aylar sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Yüksek riskli iller arasında yer alan Kocaeli'de aylar sonra insanlar cumartesi günü dışarı çıktı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeni kademeli normalleşme süreci kapmasında cumartesi günü kaldırılması fırsat bulan vatandaşlar kentin işlek cadde ve sokaklarını doldurdu. uzun süredir hafta sonu evlerinde kapanmak zorunda kalan vatandaşlar günün tadını arkadaşları ve ailesi ile yürüyüş yapıp, banklarda oturarak çıkarttı. İzmit ilçesinin en işlek caddelerinden olan İzmit Yürüyüş yolunda yoğunluk oluştu, vatandaşların ise büyük ölçüde uyduğu görüldü.

"Yaklaşık 3 aydır hafta sonları evdeyiz"

Hafta sonu dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Merve Gürbüz isimli vatandaş, "Yaklaşık 3 aydır hafta sonları evdeyiz. Hafta içi okullar olduğu için dışarıya çıkamıyorduk, hafta sonu yasaklarının kalkması iyi oldu. Karamürsel ilçesinden İzmit'e geldik. Gezmek için geldik. Okul olmadığı için bugün gezebildik. AVM'den geliyoruz. Bayağı bir kuyruk vardı. Ama insanlar tedbirlere genel olarak uyuyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uymuştuk. Kısıtlamalar Pazar günleri de kalksa çok iyi olur" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı