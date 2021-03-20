Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
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Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar

20.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:19
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar

Sakarya'da Cumartesi günü akşam saat 21.00'e kadar kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar sokaklara akın etti.

Sakarya'da Cumartesi günü akşam saat 21.00'e kadar kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan kentte, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymadığı görüldü.

Korona virüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, Sakarya'da cumartesi günleri kalktı. Yerinde karar dönemi ile cumartesi sokağa çıkma kısıtlamanın kaldırıldığı Sakarya'da vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan kentte, bazı vatandaşların tedbirlere uymadığı, maske takmama zorunluluğu ve sigara içme yasaklarına uymadığı görüldü. Tüm uyarılara rağmen yüzlerce vatandaşın bulunduğu alanda sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan bazı vatandaşların salgın tedbirleri kapsamında şeritle kapanan banklarda oturdukları görüldü. - SAKARYA

Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar
Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kalkınca soluğu dışarda aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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