Cumartesi günü pazar yeri kurulacak mahalleler belirlendi
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Cumartesi günü pazar yeri kurulacak mahalleler belirlendi

Cumartesi günü pazar yeri kurulacak mahalleler belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da tam kapanma dönemi içerisinde 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulacağı mahalleler belirlendi.

Van'da tam kapanma dönemi içerisinde 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulacağı mahalleler belirlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan kararla Van merkez ilçelerde pazar yeri kurulacak mahalleler şöyle:

"İpekyolu ilçesi Esenler Mahallesi Veteriner Caddesi, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Hidayet Caddesi ve Halil Ağa Mahallesi Tahsin Paşa Sokak. Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi. Edremit ilçesi Eski TOKİ pazar yeri, Süphan Mahallesi TEDAŞ yanı. Pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanacak. Bu kapsamında oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak, kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç/gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenecektir. Pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacaktır. Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecektir. Görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine izin verilmeyecektir. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılabilecektir. Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen 'mesleki faaliyet belgesi' ile 'ticari araç görevlendirme belgesini' ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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