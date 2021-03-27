Cumartesi günü marketler açık mı? Marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

Cumartesi günü marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair pek çok önemli açıklamalarda bulunmuş, öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderildi. Peki, hafta sonu marketler kaça kadar açık? Kararlara göre market çalışma saatleri değişti mi?

Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında tüm detaylar belli oldu. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine en yakın market ve bakkal gibi işletmelerden alışverişlerini yapabilecekler. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri değişti mi sorusuna yanıt arayanlar için BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri! Peki, Hafta sonu marketler kaça kadar açık? 20 Mart Market çalışma saatleri nedir? Market çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderilmişti. Bu bakımdan; market çalışma saatleri değişti mi sorusunun yanıtını arayanların sayısı giderek artıyor.

2021 BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

CUMARTESİ MARKETLER AÇIK MI?

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTAKAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.