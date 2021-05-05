Cumartesi günü İnegöl'de 8 pazar kurulacak
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Cumartesi günü İnegöl'de 8 pazar kurulacak

Cumartesi günü İnegöl'de 8 pazar kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi sonrası İnegöl'de Cumartesi günü kurulacak pazar yerleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi sonrası İnegöl'de Cumartesi günü kurulacak pazar yerleri belli oldu. 8 Mayıs'ta İnegöl'de 8 ayrı pazar kurulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Mayıs günü 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderildi. Genelgede, mevsimsel etkiler sebebiyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık sebebiyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi. Bu doğrultuda, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında pazar yerlerinin açık olacağı belirtildi. Vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İnegöl'de 8 Mayıs Cumartesi günü kurulacak semt pazarları duyuruldu. Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında 8 ayrı semt pazarı kurulacak. Pazartesi Pazarı, Alanyurt Salı Pazarı, Kurşunlu Pazarı, Mer-pa, Yeniceköy Pazarı, Cerrah Pazarı, Cumartesi Pazarı ve Akhisar Pazarı 8 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Pazar yerlerinde, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. - BURSA

Cumartesi günü İnegöl'de 8 pazar kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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