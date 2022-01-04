Bankalar kaçta açılır? 2022 Bankalar kaça kadar açıktır? Bankalar kaçta kapanır? İşte bankaların çalışma saati!

Cumartesi günü bankalar açık mı? sorusu hafta sonuna girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Havale, Para Çekme, Kredi çekme, kredi kartı ödemesi, acil nakit ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı bankaya hafta sonu gitmek isteyen vatandaşlar internette en çok "Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?" sorularını araştırmakta. Bankaların çalışma saatleri, açılış - kapanış saatleri ve hafta sonu çalışıp çalışmadığı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ?

Cumartesi ve Pazar günü bankalar açık değildi. Bankaların çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00 - 12.30 arası ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ancak AVM, Havalimanı ve büyük marketlerin içerisinde yer alan bankalar hafta sonları da hizmet verebilmektedir. Hangi bankaların açık olduğu ile ilgili detaylara bilgi almak istediğiniz bankanın müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Akbank internet sitesinde yer alan bilgiye dayanarak Akbank şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank şubeleri hafta sonları hizmet vermemektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

QNB Finansbank internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



GARANTİ ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Garanti Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Denizbank internet sitesinde yer alan bilgiye göre Denizbank şubeleri hafta içi 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.



ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Ziraat Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ziraat Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Halkbank internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halkbank şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



HSBC BANK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?



HSBC Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre HSBCziraa Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

ING Bank internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING Bank şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

İş Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre İş Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

TEB internet sitesinde yer alan bilgiye göre TEB şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Yapı Kredi Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yapı Kredi Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Vakıf Bank internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vakıf Bank şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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