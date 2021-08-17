Cumartesi geceleri Sazova'da renkleniyor

Pandemi sürecinde alınan normalleşme kararlarıyla birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sanatseverleri, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'da konserlerle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin sanatseverler için ücretsiz olarak düzenlediği oda müziği konserlerine Cumartesi gecelerini renklendirmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayan oda müziği konserinde bu hafta yaylı çalgıların tınıları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ozan Tunca'nın yönettiği konserde sanatçılar Edvard Grieg, Antonin Dvorak ve Alexander Borodin'in eserlerini seslendirdi.

Kaynak: Bültenler