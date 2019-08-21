Cumartesi Anneleri'nden Elmas Eren'in gözü arkada kaldı: 39 yıl evlat aramakla geçen bir ömür
Cumartesi Annelerinin sembol isimlerinden Elmas Eren. Oğlu Hayrettin Eren, 21 Kasım 1980'de, askeri darbeden kısa bir süre sonra İstanbul'da gözaltına alındı.
21.08.2019 18:12
Cumartesi Annelerinin sembol isimlerinden Elmas Eren. Oğlu Hayrettin Eren, 21 Kasım 1980'de, askeri darbeden kısa bir süre sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Elmas Eren, oğlu iki gün eve gitmeyince peşine düştü.
Kaynak: Euronews.com